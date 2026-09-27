Motociclista de Sevilla murió durante una rodada en el Tolima

La comunidad motociclista de Sevilla, Valle del Cauca, está de luto por la muerte de Carlos Arana, integrante del club “Café y Asfalto”, quien perdió la vida mientras participaba en una rodada junto a sus compañeros en territorio tolimense.

El grupo había salido desde Sevilla durante la tarde de este sábado para realizar el recorrido. Según la información conocida de manera preliminar, una camioneta habría sufrido una falla en el sistema de frenos y posteriormente impactó al motociclista.

Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación y deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.

Carlos era reconocido entre sus compañeros por compartir la pasión por las motocicletas y participar en recorridos por diferentes lugares de la región. Su muerte generó tristeza entre familiares, amigos y miembros del club.

Desde este medio expresamos nuestras condolencias a sus seres queridos y acompañamos a la comunidad motociclista de Sevilla en este momento de dolor.