Ataque armado en Farfán deja sin vida a un joven de 17 años

Un joven de 17 años, identificado como Jean Pool Rincón Velazco, falleció luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego registrado en el barrio Farfán de Tuluá durante la tarde de este martes.

De acuerdo con la información conocida, Rincón Velazco resultó gravemente herido tras el ataque y fue trasladado de urgencia hasta la Clínica San Francisco, donde recibió atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como identificar a los responsables y determinar el posible móvil.

Este hecho se registró casi de manera simultánea con el ataque ocurrido en el barrio Salesiano, donde dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron atacados con arma de fuego.

En este segundo caso, la víctima fatal fue identificada como Brayan Andrés Quevedo Castaño, quien murió en el lugar de los hechos. Su acompañante resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica en un centro asistencial de Tuluá.