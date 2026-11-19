Mike Sain’t Louis crea un planeta musical de 275 canciones

GAYFOLK es un universo imaginario nacido en Móstoles, España, donde la copla, el pop electrónico, el humor y las historias de vida se encuentran en una propuesta musical independiente.

La creatividad no tiene fronteras y, en ocasiones, tampoco necesita permanecer en este planeta. Esa parece ser la filosofía de Mike Sain’t Louis, nombre artístico de Miguel Ángel de León Guijarro, un creador musical independiente que ha convertido sus experiencias, sentimientos e inquietudes en un universo sonoro llamado GAYFOLK.

Hijo de españoles, con una infancia en Saint Louis, Misuri (Estados Unidos), y residente actualmente en Móstoles, cerca de Madrid, Mike ha construido una propuesta artística que rompe con los esquemas tradicionales de producción musical.

Su proyecto más ambicioso es una trilogía de 275 canciones que narra la historia de un planeta imaginario. Tres capítulos que conducen al público por un recorrido particular: el descubrimiento de GAYFOLK, el deseo de viajar hasta ese lugar y, finalmente, la llegada de la liberación.

Pero detrás de este universo fantástico existe una historia profundamente humana.

Mike comenzó a escribir canciones durante una etapa complicada de su vida. Encontró en las letras una manera de expresar lo que sentía, recuperar una rutina y transformar sus experiencias en creación artística.

Sus composiciones abordan temas como el amor entre hombres, el acoso, el feminismo, la salud mental, los sentimientos y las relaciones humanas. Todo ello con una mezcla particular de copla española, pop electrónico, humor e irreverencia.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA CREATIVIDAD

Uno de los aspectos más llamativos de su propuesta es el uso de inteligencia artificial en el proceso musical. Mike escribe personalmente las letras y desarrolla los personajes y las historias, mientras utiliza herramientas de IA para generar la música y las interpretaciones vocales.

Su trabajo no termina al escribir una canción. Escucha diferentes versiones e interpretaciones de una misma composición hasta encontrar aquella que mejor transmite la emoción y la personalidad del personaje.

De esta manera, la tecnología se convierte en una herramienta para materializar un proyecto artístico con identidad propia.

Actualmente, Mike Sain’t Louis continúa ampliando su universo creativo y anuncia su próximo trabajo discográfico, titulado «El inculto artista de culto», con el que promete seguir explorando su particular manera de entender la música.

MÚSICA ABIERTA PARA TODOS

Otro aspecto destacable es su apuesta por la independencia. El artista publica sus canciones y letras en abierto, permitiendo que el público se acerque libremente a su producción.

La trilogía GAYFOLK y todo este particular universo musical pueden descubrirse en su plataforma oficial.

Sin duda, Mike Sain’t Louis representa una de esas propuestas que invitan a reflexionar sobre cómo están cambiando los procesos de creación musical y sobre las nuevas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial cuando se combina con una idea artística personal.