Blessd se convierte en nuevo dueño del Deportivo Pereira

El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, adquirió la mayoría accionaria del Deportivo Pereira, tras concretar un acuerdo con el anterior propietario, Álvaro López Bedoya.

La operación se realizó a través de Dímelo Jara Company S.A.S., liderada por Santiago Jaramillo, mánager del artista, quien asumiría la presidencia del equipo. Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional, ocuparía la vicepresidencia.

El interés de Blessd por el club vendría desde 2025, cuando su grupo empresarial habría presentado una primera oferta cercana a los 15 millones de dólares, que no fue aceptada. La propuesta definitiva habría rondado los 20 millones de dólares, equivalentes a cerca de $66.191 millones.

Esta sería una nueva incursión del artista y su equipo empresarial en el fútbol internacional, luego de participar en proyectos relacionados con el Vendsyssel FF de Dinamarca y la Unión Balompédica Conquense de España.

El acuerdo se firmó este miércoles 18 de noviembre en la Notaría Cuarta de Pereira y la presentación oficial de los nuevos propietarios está prevista para este viernes. La llegada de los inversionistas se produce después de una etapa de dificultades económicas y retrasos en los pagos, por lo que uno de los retos será fortalecer las finanzas y preparar el proyecto deportivo para 2027.