Menor murió y un joven resultó gravemente herido en accidente

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo 1 de noviembre dejó como saldo un joven fallecido y otro lesionado en la vía que conduce al corregimiento de Tres Esquinas, en Tuluá, Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se registró hacia las 10:00 p. m., antes de llegar a la avícola La Chica. Al parecer, el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un poste.

El joven que conducía la moto fue trasladado al Hospital Rubén Cruz Vélez, donde posteriormente falleció. El otro ocupante fue llevado al Hospital Tomás Uribe Uribe, donde permanece bajo atención médica con pronóstico reservado y sin identificar hasta el momento.

Las circunstancias que rodearon el accidente son materia de verificación.