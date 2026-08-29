Menor de 16 años perdió la vida en siniestro vial

Stefania Duque Paz, de 16 años, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía La Paila, en inmediaciones del sector de Quebrada Nueva.

La joven se movilizaba en una motocicleta junto a otra menor, de 13 años, cuando, al parecer, perdieron el control del vehículo al tomar una curva. La motocicleta terminó chocando contra una señal de tránsito.

La fuerza del impacto provocó que Stefania falleciera en el lugar de los hechos. Su acompañante resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Tras el accidente, las autoridades de tránsito llegaron al sitio para realizar la inspección correspondiente y recopilar información que permita establecer cómo ocurrió el siniestro.