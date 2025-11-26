Datos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, indican que los los siniestros viales se constituyen en la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y de jóvenes de 15 a 29 años en Colombia.

Esta realidad deja más de un millón de muertes anuales en el mundo y de esa cifra Colombia aportó el año pasado 8.400 fallecidos. El mismo informe señala que en el territorio vallecaucano en el 2024 se presentaron más de 700 muertes en siniestros viales.

Esas cifras llevaron a que la Gobernación del Valle, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, suscribieran un convenio tendiente a reducir la mortalidad en las vías del departamento.



De acuerdo con lo explicado, el objetivo de la propuesta que se puso en marcha es formular planes y programas de gestión de la velocidad del tráfico vehicular para brindar mayor seguridad a conductores, ciclistas y peatones.



“Los determinantes sociales son muchos, entonces esta cooperación técnica para la seguridad vial, es muy importante para prevenir la insegridad vial y evitar mucho más muertes, eso es lo que buscamos”, expresó la gobernadora Dilian Francisca Toro, al firmar el convenio con la la entidad internacional.



Por su parte Gina Tambini, representante de la OPS/OMS en Colombia, señaló que el acuerdo alcanzado y pactado con la gobernadora del Valle del Cauca es muy importante. «Lo que busca es reducir los siniestros viales en el departamento así como lo estamos haciendo en los otros departamentos del país” precisó.

Alianza estratégica



De otro lado, la médica María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, destacó la articulación que se ha mantenido con la OPS, de quien se ha obtenido permanentemente cooperación en el desarrollo de actividades que interfieren en salud pública.



“La seguridad vial es una gran causante de morbilidad y mortalidad en nuestro departamento y por eso se establece este importante convenio de trabajo conjunto, tratando de generar estrategias que bajen la mortalidad” precisó la funcionaria.



“Generar un acuerdo de cooperación internacional, fortalece las estrategias que estamos implementando y que van conforme al lineamiento de la seguridad vial en todo el departamento del Valle del Cauca”, señáló Iván Arboleda, secretario de Movilidad del Valle.



Explicó además que el acuerdo que irá hasta diciembre de 2027, prioriza en su primera etapa, la estructuración e implementación del plan de gestión de la velocidad y pensar luego en el plan maestro de movilidad sostenible y segura y el plan maestro de la bicicleta del departamento.