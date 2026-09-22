Más de 1.000 hectáreas afectadas por incendio en Buga

Las altas temperaturas, la vegetación seca y los fuertes vientos mantienen en alerta al Valle del Cauca por la presencia de varios incendios forestales. La emergencia más compleja se registra en Buga, donde las llamas llevan varias semanas en una zona de alta montaña.

El incendio, ubicado en el sector La Mesa–Río Loro, completa más de 40 días con diferentes reactivaciones y ha afectado entre 1.000 y 1.200 hectáreas de bosque, montaña y páramo, según estimaciones de los organismos de socorro. El área afectada hace parte del Parque Nacional Natural Las Hermosas.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, explicó que las condiciones del terreno han dificultado las labores de los bomberos, quienes en algunos sectores deben avanzar a pie debido a las fuertes pendientes y la imposibilidad de ingreso de vehículos.

Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación gestiona apoyo aéreo, entre ellos un helicóptero UH-60 Black Hawk y un avión AT-802, para intervenir los puntos de mayor dificultad.

Además de Buga, las autoridades mantienen atención sobre incendios en Trujillo, cerca del Páramo del Duende, y Tenerife, en El Cerrito. También se han reportado conflagraciones recientes en Pradera y Sevilla.

En Cali, algunos incendios ya fueron controlados, entre ellos uno registrado en Altos de Normandía, mientras que días atrás las llamas afectaron los cerros de Alto Menga.

Las autoridades reiteraron el llamado a no realizar quemas, evitar fogatas y no arrojar colillas o fósforos en zonas de vegetación. También pidieron reportar inmediatamente cualquier columna de humo y mantenerse alejados de las zonas donde trabajan los organismos de emergencia.

La combinación de calor, poca lluvia, vegetación seca y fuertes vientos mantiene elevado el riesgo de nuevos incendios o de reactivación de los focos que continúan bajo vigilancia.