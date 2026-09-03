Marco Rubio llegará a Colombia para reunirse con el presidente

Durante la visita, Rubio sostendrá reuniones con el mandatario y diferentes integrantes del Gobierno nacional para abordar asuntos diplomáticos y económicos, además de otros temas de interés bilateral.
El encuentro se produce semanas después de la conversación telefónica que ambos funcionarios sostuvieron el pasado 18 de agosto. En esa llamada, De La Espriella pidió al Gobierno estadounidense suspender temporalmente los aranceles que afectan a productos colombianos.
La relación bilateral también ha estado marcada por la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Estados Unidos ha brindado asistencia humanitaria y apoyado las labores de búsqueda y rescate tras el desastre.
La próxima reunión será una nueva oportunidad para que los dos gobiernos avancen en temas económicos, diplomáticos y de cooperación, en medio del acercamiento entre Bogotá y Washington.
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