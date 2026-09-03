Marco Rubio llegará a Colombia para reunirse con el presidente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Colombia la próxima semana para reunirse en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella, en un encuentro que busca fortalecer la relación entre ambos países.

Durante la visita, Rubio sostendrá reuniones con el mandatario y diferentes integrantes del Gobierno nacional para abordar asuntos diplomáticos y económicos, además de otros temas de interés bilateral.

El encuentro se produce semanas después de la conversación telefónica que ambos funcionarios sostuvieron el pasado 18 de agosto. En esa llamada, De La Espriella pidió al Gobierno estadounidense suspender temporalmente los aranceles que afectan a productos colombianos.

La relación bilateral también ha estado marcada por la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Estados Unidos ha brindado asistencia humanitaria y apoyado las labores de búsqueda y rescate tras el desastre.

La próxima reunión será una nueva oportunidad para que los dos gobiernos avancen en temas económicos, diplomáticos y de cooperación, en medio del acercamiento entre Bogotá y Washington.