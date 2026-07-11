Madre e hijo fueron asesinados dentro de una vivienda

Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este sábado en el municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca, donde un ataque armado dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo.

El doble homicidio ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el barrio Jubileo, en la comuna 7. Las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Chaverra de Carvajal, de 87 años, y su hijo, Carlos Mario Carvajal Chaverra, de 53 años.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados ingresaron a la residencia y les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar.

Tras el ataque, unidades de la Policía acordonaron la zona y adelantaron los actos urgentes, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

El caso continúa en desarrollo.