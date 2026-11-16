León XIV concluye su gira por Sudamérica con un llamado a la justicia social

Durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice puso el foco en problemáticas sociales de la región. En Montevideo visitó un barrio afectado por la violencia del narcotráfico y llamó a prestar atención a los niños y las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
En Argentina reunió a millones de fieles durante las celebraciones religiosas y visitó la cárcel de Devoto, donde llevó un mensaje de esperanza a los internos. También destacó que el progreso de una nación debe medirse por la manera en que trata a sus ciudadanos más vulnerables.
Uno de los momentos más emotivos ocurrió en Perú, país donde Robert Francis Prevost vivió cerca de dos décadas como misionero y obispo. En Lima, multitudes salieron a recibirlo, mientras que en otras localidades sus antiguos conocidos le dieron la bienvenida.
Durante su paso por la Amazonía, León XIV advirtió sobre las consecuencias de la destrucción ambiental y denunció el abandono de las comunidades indígenas. «El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente», expresó.
El papa también se reunió con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y señaló que la Iglesia debe reconocer el dolor causado, reparar a las víctimas y fortalecer las medidas de prevención y protección.
La gira concluye en medio de la atención sobre su estado de salud y su capacidad para mantener una agenda exigente. Según la biógrafa Elise Ann Allen, el recorrido permitió mostrar una faceta más cercana del papa misionero y podría marcar el inicio de una nueva etapa de su pontificado.
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