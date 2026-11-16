León XIV concluye su gira por Sudamérica con un llamado a la justicia social

Tras 12 días de recorridos, encuentros multitudinarios y llamados a los dirigentes políticos, el papa León XIV finalizará este lunes su gira por Sudamérica con una última jornada en Lima, Perú. El viaje estuvo marcado por sus mensajes en defensa de las comunidades vulnerables, los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente.

Durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice puso el foco en problemáticas sociales de la región. En Montevideo visitó un barrio afectado por la violencia del narcotráfico y llamó a prestar atención a los niños y las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

En Argentina reunió a millones de fieles durante las celebraciones religiosas y visitó la cárcel de Devoto, donde llevó un mensaje de esperanza a los internos. También destacó que el progreso de una nación debe medirse por la manera en que trata a sus ciudadanos más vulnerables.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en Perú, país donde Robert Francis Prevost vivió cerca de dos décadas como misionero y obispo. En Lima, multitudes salieron a recibirlo, mientras que en otras localidades sus antiguos conocidos le dieron la bienvenida.

Durante su paso por la Amazonía, León XIV advirtió sobre las consecuencias de la destrucción ambiental y denunció el abandono de las comunidades indígenas. «El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente», expresó.

El papa también se reunió con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y señaló que la Iglesia debe reconocer el dolor causado, reparar a las víctimas y fortalecer las medidas de prevención y protección.

La gira concluye en medio de la atención sobre su estado de salud y su capacidad para mantener una agenda exigente. Según la biógrafa Elise Ann Allen, el recorrido permitió mostrar una faceta más cercana del papa misionero y podría marcar el inicio de una nueva etapa de su pontificado.