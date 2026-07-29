¿La Tierra no es redonda? NASA revela su verdadera forma

La NASA sorprendió con una nueva visualización de la Tierra que muestra al planeta con grandes irregularidades, lejos de la esfera casi perfecta que normalmente vemos en mapas, fotografías y modelos. Sin embargo, la imagen no representa literalmente la forma física de nuestro planeta.

Se trata del geoide, un modelo que permite representar cómo sería la superficie de los océanos si estuviera determinada únicamente por la gravedad y la rotación terrestre, sin tener en cuenta mareas, vientos, corrientes ni olas.

La visualización fue elaborada a partir de más de 15 años de observaciones de 19 satélites. Para hacer visibles las pequeñas variaciones del campo gravitatorio, la NASA exageró las diferencias del modelo hasta 10.000 veces.

Según el modelo utilizado, la altura del geoide presenta variaciones que van desde aproximadamente +85 metros en Islandia hasta -106 metros al sur de India.

La forma real de la Tierra continúa siendo prácticamente esférica, aunque está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Además, la distribución desigual de la masa en el interior del planeta genera variaciones en su campo gravitatorio.

El geoide tiene aplicaciones importantes para la ciencia y la tecnología. Permite mejorar la precisión de sistemas de GPS, estudiar cambios en la masa de los océanos y medir con mayor precisión fenómenos como el deshielo de los glaciares.

Por eso, aunque la imagen de la NASA muestre una Tierra aparentemente llena de “bultos”, no significa que el planeta tenga esa forma. Es una representación científica de las variaciones de su campo gravitatorio.