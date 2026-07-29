Dos personas murieron tras caer de un parapente en Piendamó

Dos personas perdieron la vida este miércoles luego de sufrir un accidente mientras realizaban un vuelo en parapente en una zona rural de Piendamó, Cauca.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y Marines Ussa Sarria, de 31 años, quien sería oriunda de este municipio.

Tras el accidente, ambos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial por personas que se encontraban en el sector. La mujer llegó con graves lesiones, entre ellas politraumatismos, trauma craneoencefálico y múltiples fracturas. Pese a la atención médica, falleció posteriormente.

Zúñiga, por su parte, llegó al centro hospitalario sin signos vitales.

De acuerdo con versiones preliminares, el parapente habría presentado dificultades durante una maniobra y terminó precipitándose sobre una zona montañosa. No obstante, las autoridades aún no han confirmado esta hipótesis y adelantan las respectivas investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el sitio donde cayó el parapente y el momento en que una de las víctimas es trasladada en una camilla hacia el centro médico.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y la Sijín, que iniciaron las labores correspondientes para establecer las circunstancias de la tragedia.

Por ahora, tampoco se ha determinado qué relación existía entre las dos víctimas ni si se trataba de un vuelo entre instructor y aprendiz.