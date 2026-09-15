¡La pelota no se detiene! El fútbol de veteranos entra en una jornada decisiva

El fútbol aficionado y de veteranos continúa moviendo a los amantes del deporte en la región, con dos competencias que mantienen una cerrada lucha por los primeros puestos: el Torneo de Fútbol Cabellos de Oro “Copa Ever Villegas”, que se disputa en el barrio Avenida Cali, y el campeonato de El Palmar, donde los equipos avanzan en la fase de grupos.

En el Torneo Cabellos de Oro “Copa Ever Villegas”, la tabla de posiciones comienza a mostrar a los equipos que buscan convertirse en protagonistas de esta edición.

Practicar es el líder con 9 puntos, producto de tres victorias en igual número de presentaciones, con nueve goles a favor y tres en contra. Le siguen Gran Combo Andaluz y Huracán, ambos con 7 unidades.

En la cuarta posición aparece Trujillo, con 6 puntos, seguido por Combo de Buga, también con 6. Más atrás se encuentran Matías y Maderas El Cairo, con 5 puntos cada uno.

La jornada dejó resultados como el empate 1-1 entre Maderas El Cairo y Gran Combo Andaluz, mientras que Amigos de Castillo y Sancocho igualaron 0-0. Practicar superó 2-0 a Nayvicol, Huracán derrotó 3-2 a Calzado Waky, Combo de Buga y Trujillo empataron 1-1, San Pedro y Metálicas Londoño terminaron 1-1, y Matías venció 3-0 a Toñilas.

📅 Próxima jornada

La programación continuará este sábado 19 de septiembre, con dos encuentros:

• 2:00 p. m.: Combo de Buga vs. Matías

• 4:00 p. m.: San Pedro vs. Trujillo

El domingo 20 de septiembre la acción comenzará desde las 8:00 de la mañana:

• 8:00 a. m.: Sancocho vs. Maderas El Cairo

• 10:00 a. m.: Huracán vs. Gran Combo Andaluz

• 12:00 m.: Nayvicol vs. Metálicas Londoño

• 2:00 p. m.: Practicar vs. Amigos de Castillo

• 4:00 p. m.: Calzado Waky vs. Toñilas

⚽ La tabla de goleadores también tiene protagonistas

Darío Lennis, de Trujillo, encabeza la tabla de artilleros con 5 goles. Lo escoltan Carlos Arango, de Combo de Buga, y Luis Escobar, de Practicar, ambos con 4 anotaciones.

Con tres goles aparece Edgar Lozada, de Sancocho, mientras que Gerardo La Torre, de San Pedro, y Claudio Castillo, de Amigos de Castillo, suman dos cada uno.

Mientras tanto, el campeonato de El Palmar también entra en una etapa de gran interés, con diez equipos en cada uno de sus grupos y una disputa intensa por los primeros lugares.

En el Grupo A, Estudiantes ocupa la primera posición con 22 puntos, tras nueve partidos, con siete victorias, un empate y una derrota. Ha marcado 20 goles y recibido 10.

Canchas El Monumental R.Y.M. aparece segundo con 18 puntos, mientras que Fortaleza suma 16. La Coralia, con 14 unidades, ocupa la cuarta casilla.

En la parte media de la clasificación se encuentran Cachuzos, con 12 puntos; La Marina, también con 12; mientras que El Trébol y Abadía tienen 7 puntos cada uno. Cierran Máster, con 4, y Tres Esquinas, con 2.

En el Grupo B, el liderato corresponde a Pesebrera Don Rey, que presenta una campaña destacada con 25 puntos en nueve partidos, gracias a ocho triunfos y un empate.

Los Profes marchan segundos con 17 puntos, seguidos por La 21, con 14, y Los Amigos de Terra Nova, con 13. Después aparecen Independiente, con 12; Fabian y sus Amigos, con 11; y Piqueto, con 10.

En las últimas posiciones están Corazón del Valle Masters, con 6 puntos; Familia FC, con 5, y Profetas, que todavía no suma unidades.

La emoción está garantizada

Con los campeonatos entrando en una fase cada vez más atractiva, cada partido comienza a tener un valor especial para los equipos que aspiran a mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Experiencia, goles, competencia y pasión por el fútbol vuelven a ser los ingredientes de estos torneos, que durante cada jornada reúnen a jugadores, familias y aficionados alrededor de la cancha.

El balón está listo y la próxima fecha promete más emociones