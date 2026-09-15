Gobernador y alcalde se enfrentaron a golpes ante miles de espectadores

Lo que comenzó como una jornada para homenajear al boxeo terminó dejando una de las escenas más curiosas de la velada Guerra de la Selva, en Caquetá: el gobernador Luis Francisco Ruiz y el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, se pusieron los guantes y se enfrentaron sobre el ring.

Ante miles de espectadores, los dos mandatarios protagonizaron un combate de más de dos rounds que rápidamente llamó la atención y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

El alcalde fue presentado como ‘El Fracturador Monsalve’, mientras que Ruiz subió al cuadrilátero con el apodo de ‘El Gober’. Aunque ninguno de los dos es boxeador profesional, ambos asumieron el reto y dieron espectáculo durante el enfrentamiento.

Al finalizar, los mandatarios se abrazaron en medio de los aplausos del público. El cinturón fue entregado al gobernador como ganador del combate, aunque el alcalde también recibió uno como reconocimiento.

“Nosotros no somos boxeadores, pero hicimos un esfuerzo para cumplirle esta cita por recuperar la Liga de Boxeo”, manifestó Ruiz.

La velada tuvo como propósito homenajear a los deportistas y contribuir a la reactivación de la Liga de Boxeo de Caquetá, con una programación que se extendió durante aproximadamente tres horas y media.

Pero la historia no terminó con el último golpe. Cuando le preguntaron al gobernador si defendería su título, respondió que necesitaban al alcalde de San Vicente, Luis Trujillo, para un próximo combate.

Monsalve, por su parte, aseguró que quiere una revancha: “Una derrota es tan solo un camino para volver a retar a ‘Lucho’ y ganarle en la próxima”.

Ruiz aceptó el desafío y planteó que la revancha podría realizarse en aproximadamente seis meses.