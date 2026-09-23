Juan Pablo Navarrete vuelve a enamorar con “Más que Tu Amigo”

El artista bogotano revive un clásico de Marco Antonio Solís y le pone su sello a una canción que promete conquistar a las nuevas generaciones.

El amor y la música popular vuelven a darse la mano. El artista bogotano Juan Pablo Navarrete llega con una nueva propuesta que promete poner a cantar, recordar y hasta dedicar: “Más que tu amigo”, sencillo que hace parte de su más reciente álbum “Voces Eternas: Mi Versión”.

La canción, compuesta por el reconocido maestro Marco Antonio Solís, es todo un clásico de la música romántica y ranchera, pero ahora recibe una nueva vida en la voz de Navarrete, quien decidió llevarla a las nuevas generaciones con una interpretación fresca, elegante y cargada de sentimiento.

Con su estilo propio y ese sello que lo identifica dentro de la música popular, el artista bogotano presenta una versión renovada de “Más que tu amigo”, conservando la esencia romántica de la composición, pero incorporando sonidos y matices que conectan con el

El nuevo sencillo fue grabado en Bogotá bajo la dirección y producción musical de Jhon Cabal, quien acompañó a Navarrete en la construcción de una propuesta que combina elegancia, sentimiento y ese ambiente fiestero que caracteriza al género popular.

Y como la música también se disfruta con los ojos, “Más que tu amigo” llega acompañada de un videoclip grabado en las instalaciones de Rancho MX, a las afueras de la capital colombiana.

El video, dirigido y producido por Karol Sánchez, presenta al artista en formato en vivo, acompañado por su banda y frente a un público selecto, creando una atmósfera de fiesta,

“Más que tu amigo” llega en un momento perfecto para quienes disfrutan las canciones de amor, esas que sirven para recordar viejas historias, confesar sentimientos o simplemente brindar por el romance.

El sencillo está disponible desde el 17 de septiembre en las principales plataformas digitales y en YouTube, mientras Juan Pablo Navarrete continúa trabajando en nuevos proyectos y prepara una sorpresa especial para sus seguidores de cara a la temporada de fin de año.

Con esta nueva apuesta, el artista bogotano demuestra que los grandes clásicos nunca pasan de moda… simplemente encuentran nuevas voces para volver a conquistar corazones.