Joven que trabajaba en un puesto de frutas fue asesinado a tiros en Buga

El homicidio se presentó hacia las 11:30 de la mañana del 9 de octubre, en la carrera tercera con calle 13A, en inmediaciones del parquecito de la avenida Ángel Arturo Fernández de Soto, donde se encuentra una rotonda.
De acuerdo con la información preliminar conocida en el lugar, la víctima trabajaba en un puesto de frutas y fue atacada a tiros. El joven falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.
Unidades de las autoridades llegaron al sector para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, mientras avanzan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.
El caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen más información sobre lo sucedido.
Deja una respuesta