Incautan cerca de dos kilos de marihuana en un local de Tuluá

Un operativo en un establecimiento comercial del barrio Estambul terminó con un joven de 18 años capturado y un adolescente de 17 aprehendido, luego de que la Policía encontrara cerca de dos kilogramos de marihuana en el lugar.

El procedimiento se realizó en la calle 13 con carrera 39, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de dos personas que tenían un bolso y despertaban sospechas entre los habitantes del sector.

Al verificar la situación, los uniformados realizaron un registro y encontraron dos bolsas plásticas con una sustancia vegetal que, por sus características, correspondería a marihuana. El material incautado tenía un peso aproximado de dos kilogramos.

El joven fue capturado y el menor aprehendido por su presunta participación en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes.