El procedimiento se realizó en la calle 13 con carrera 39, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de dos personas que tenían un bolso y despertaban sospechas entre los habitantes del sector.
Al verificar la situación, los uniformados realizaron un registro y encontraron dos bolsas plásticas con una sustancia vegetal que, por sus características, correspondería a marihuana. El material incautado tenía un peso aproximado de dos kilogramos.
El joven fue capturado y el menor aprehendido por su presunta participación en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes.
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