¡Imprudencia! Ignoran el peligro y cruzan puente en riesgo de colapso

La preocupación aumenta porque, según las autoridades, algunas de las señales instaladas en la zona han sido retiradas para poder atravesar la estructura, pese a que existe riesgo de colapso.
“Hemos puesto miles de señales de peligro y la gente las quita y se pasa. Entonces ya están advertidos, por favor, díganle a la gente que no lo haga”, señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
El cierre del puente es total y no está permitido cruzarlo a pie, en bicicleta, motocicleta o cualquier otro tipo de vehículo. La recomendación es utilizar las rutas habilitadas mientras se mantiene la restricción.
Una de las alternativas es el puente Omar Torrijos, entre Zarzal y Roldanillo, con paso restringido para vehículos de hasta 14 pasajeros. También se puede transitar por la Troncal de Occidente hasta Zarzal o utilizar la vía Panorama.
Debido a las condiciones que presenta actualmente, el puente Mariano Ospina Pérez será demolido. La Gobernación informó que ya se adelantan los diseños para construir una nueva estructura.
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