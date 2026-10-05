¡Imprudencia! Ignoran el peligro y cruzan puente en riesgo de colapso

Las señales de peligro y las barreras instaladas para impedir el paso no han sido suficientes para evitar que algunas personas continúen utilizando el puente Mariano Ospina Pérez, que comunica a La Victoria con La Unión y permanece cerrado tras los daños sufridos durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

La preocupación aumenta porque, según las autoridades, algunas de las señales instaladas en la zona han sido retiradas para poder atravesar la estructura, pese a que existe riesgo de colapso.

“Hemos puesto miles de señales de peligro y la gente las quita y se pasa. Entonces ya están advertidos, por favor, díganle a la gente que no lo haga”, señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El cierre del puente es total y no está permitido cruzarlo a pie, en bicicleta, motocicleta o cualquier otro tipo de vehículo. La recomendación es utilizar las rutas habilitadas mientras se mantiene la restricción.

Una de las alternativas es el puente Omar Torrijos, entre Zarzal y Roldanillo, con paso restringido para vehículos de hasta 14 pasajeros. También se puede transitar por la Troncal de Occidente hasta Zarzal o utilizar la vía Panorama.

Debido a las condiciones que presenta actualmente, el puente Mariano Ospina Pérez será demolido. La Gobernación informó que ya se adelantan los diseños para construir una nueva estructura.