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Así cambiarán las clases para más de 1.000 estudiantes en Tuluá

Fortalecer el aprendizaje de inglés y ampliar el acceso a herramientas digitales será el objetivo de una nueva entrega de equipos de cómputo en Tuluá, que beneficiará a más de 1.000 estudiantes de la Institución Educativa María Antonia Ruiz.

La institución recibió 18 computadores que serán destinados a la sala de bilingüismo, donde los estudiantes podrán utilizarlos para desarrollar actividades académicas y reforzar sus competencias en inglés.

La entrega fue posible gracias a una alianza entre la Alcaldía de Tuluá y la Fundación Levapan, que contempla además la llegada de equipos a otras dos sedes educativas de la zona urbana y a una institución de la zona rural del municipio.

La Administración Municipal destacó que este tipo de alianzas con empresas y fundaciones que tienen presencia en Tuluá permiten ampliar las oportunidades para los estudiantes y reducir las brechas en el acceso a la tecnología.

Con estos nuevos equipos, las instituciones educativas podrán incorporar más herramientas digitales a sus procesos de formación y brindar a niños, niñas y jóvenes mayores posibilidades para fortalecer sus competencias.

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