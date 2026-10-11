Identifican al patrullero fallecido en enfrentamiento armado en La Marina

Diego Andrés Sanabria Romero fue identificado como el patrullero de la Policía que perdió la vida durante un enfrentamiento armado registrado en el corregimiento de La Marina, zona rural de Tuluá, durante la madrugada de este domingo.

Según informó el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle, en medio de la confrontación el uniformado resultó herido y falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En el mismo hecho, un presunto integrante de un grupo armado fue abatido, de acuerdo con la información entregada por el oficial.

El caso se suma a los recientes episodios de violencia registrados en la zona rural de Tuluá, que mantienen la preocupación por las condiciones de seguridad en el municipio. Se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento.