El papa León XIV anuncia cirugía tras hallazgo durante controles médicos

El papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía en los próximos días para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. Según explicó, el hallazgo se produjo durante unos controles médicos y fue identificado en una fase muy inicial.

El pontífice, de 71 años, informó sobre su estado de salud este domingo, después del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Allí señaló que sus médicos consideran conveniente realizar la intervención y que decidió seguir sus recomendaciones.

La Santa Sede confirmó que la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el periodo de hospitalización posterior sería de aproximadamente una semana. Por ahora, no se han divulgado más detalles médicos sobre la naturaleza del nódulo ni sobre el procedimiento.

León XIV fue elegido papa el 8 de mayo de 2025 y cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre. Entre sus próximos compromisos figura un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre.

Antes de anunciar la intervención, el pontífice aseguró que viajará a Perú, país del que también tiene nacionalidad por sus años de misión pastoral. La evolución de su recuperación será clave para conocer si la cirugía modifica los planes de su agenda internacional.