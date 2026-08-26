Hoy se cumplen 250 años del nacimiento de Juan María Céspedes

Hoy, 26 de agosto, Tuluá conmemora los 250 años del nacimiento de Juan María Céspedes, uno de los personajes más destacados de la historia del municipio y del país.

Juan María Luis Ceferino Céspedes Vivas nació en Tuluá el 26 de agosto de 1776 y fue sacerdote católico, botánico, educador y prócer de la Independencia. Fue bautizado en la iglesia San Bartolomé de Tuluá y, con el paso de los años, su legado llevó a que la ciudad fuera conocida popularmente como la “Villa de Céspedes”.

Durante la Independencia apoyó la causa patriota como capellán de los ejércitos revolucionarios en las campañas del sur y contribuyó a reunir recursos y hombres para la lucha por la libertad.

También se destacó en el campo científico como botánico y catedrático, dedicado al estudio de la flora de la Nueva Granada.

Para conmemorar esta fecha, la Alcaldía de Tuluá realizará este miércoles un acto especial a partir de las 4:00 de la tarde en la Cámara de Comercio, donde se recordará su vida y legado.

Durante la jornada se entregará la Medalla Juan María Céspedes Vivas a dos ilustres tulueños que han contribuido a dejar en alto el nombre de la ciudad: el ingeniero agrónomo Jorge Ignacio Victoria Kafure y el académico, doctor en Historia y escritor Pablo Rodríguez Jiménez.

El evento también contará con reconocimientos y un espacio dedicado a resaltar la importancia histórica, científica y cultural de este personaje, cuyo nombre continúa ligado a la identidad de Tuluá.