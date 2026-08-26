Hoy se cumplen 250 años del nacimiento de Juan María Céspedes

Juan María Luis Ceferino Céspedes Vivas nació en Tuluá el 26 de agosto de 1776 y fue sacerdote católico, botánico, educador y prócer de la Independencia. Fue bautizado en la iglesia San Bartolomé de Tuluá y, con el paso de los años, su legado llevó a que la ciudad fuera conocida popularmente como la “Villa de Céspedes”.
Durante la Independencia apoyó la causa patriota como capellán de los ejércitos revolucionarios en las campañas del sur y contribuyó a reunir recursos y hombres para la lucha por la libertad.
También se destacó en el campo científico como botánico y catedrático, dedicado al estudio de la flora de la Nueva Granada.
Para conmemorar esta fecha, la Alcaldía de Tuluá realizará este miércoles un acto especial a partir de las 4:00 de la tarde en la Cámara de Comercio, donde se recordará su vida y legado.
Durante la jornada se entregará la Medalla Juan María Céspedes Vivas a dos ilustres tulueños que han contribuido a dejar en alto el nombre de la ciudad: el ingeniero agrónomo Jorge Ignacio Victoria Kafure y el académico, doctor en Historia y escritor Pablo Rodríguez Jiménez.
El evento también contará con reconocimientos y un espacio dedicado a resaltar la importancia histórica, científica y cultural de este personaje, cuyo nombre continúa ligado a la identidad de Tuluá.
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