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Hombre fue baleado mientras se movilizaba en motocicleta

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca, donde un hombre fue atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en motocicleta.

La víctima fue identificada como Santiago Gaitán López, natural del corregimiento de Presidente. Según las primeras versiones, se desplazaba en una Yamaha Crypton por el sector sur de San Pedro, con dirección hacia Buga, cuando fue interceptado por sujetos que le dispararon.

El homicidio ocurrió en el corregimiento de Todos los Santos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido los móviles del crimen ni identificado a los responsables.

Las investigaciones avanzan para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho de sangre.

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