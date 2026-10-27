Hasta $30 millones por información que permita ubicar a joven secuestrada en Guacarí

Las autoridades de Guacarí, Valle del Cauca, intensificaron las acciones para dar con el paradero de la joven Alejandra Castaño de 19 años que fue secuestrada esta madrugada en una panadería ubicada en el barrio La Independencia del municipio. Tras un consejo de seguridad, se anunció una recompensa de hasta $30 millones por información que permita esclarecer el caso y avanzar en su búsqueda.

La información relacionada con este hecho será recibida a través de la línea del Gaula 321 394 72 35, habilitada para que la ciudadanía aporte datos que puedan contribuir a la investigación.

La alcaldesa de Guacarí, Leonor Abadía Benítez, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y aseguró que la Policía y el Ejército mantienen presencia en el municipio, mientras continúan los operativos para localizar a la joven y establecer quiénes estarían detrás del secuestro.