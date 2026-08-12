Habilitan paso para vehículos livianos en la vía Buenaventura–Buga

El corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga se encuentra habilitado este miércoles 12 de agosto para vehículos livianos, organismos de emergencia y transporte de ayudas humanitarias, mientras continúan las medidas especiales de seguridad tras la emergencia.

La Unión Vial Camino del Pacífico informó que durante la noche anterior se mantuvo el paso controlado como medida preventiva. De manera excepcional, también se está permitiendo el tránsito de vehículos de carga que transporten ayudas, previa identificación y registro de la placa y del conductor.

La situación más delicada se mantiene en el sector La Yolomba, en Dagua, donde persiste el riesgo por caída de material sobre la carretera. En este punto funcionará un sistema de Pare y Siga, acompañado por personal encargado del control del tránsito.

Según la concesionaria, esta medida se mantendrá durante los próximos días mientras avanzan los trabajos para implementar una estabilización temporal del sector y disminuir el riesgo para quienes transitan por la zona.

Durante la mañana se realizará una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar las condiciones del corredor y las medidas que permitan facilitar el traslado de ayudas sin comprometer la seguridad.

Equipos técnicos, operativos y de atención de emergencias permanecen desplegados y realizan monitoreo permanente con el propósito de avanzar progresivamente hacia la normalización de la movilidad.

Las autoridades recomendaron a los viajeros respetar las restricciones y las instrucciones del personal ubicado en la vía, teniendo en cuenta que las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la evolución de la emergencia.