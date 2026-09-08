Gustavo Puerta arrancó con pie derecho: gol en su debut con Olympiacos

Gustavo Puerta comenzó con gol su nueva etapa en el fútbol europeo. El mediocampista colombiano fue titular este martes con el Olympiacos y marcó en su primer partido con el equipo griego.

El debut se produjo frente al Volos New Football Club, en la Copa de Grecia, donde el colombiano tuvo una destacada participación en el funcionamiento de su equipo.

La anotación llegó al minuto 68, después de una recuperación que permitió al Olympiacos iniciar un rápido contragolpe. El mexicano ‘La Hormiga’ González asistió a Puerta, quien definió de primera con su pierna derecha y levantó el balón por encima del arquero para poner el 3-0 parcial.

De esta manera, el exjugador del Racing de Santander y excapitán de la Selección Colombia Sub-20 tuvo el estreno que esperaba en su nuevo club, luego de cambiar el fútbol español por el desafío de continuar su carrera en Grecia.

El gol representa además un buen comienzo para Puerta, quien llega al Olympiacos después de su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026.