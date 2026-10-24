Grabó un video advirtiendo del peligro y minutos después cayó de una cascada

Un video grabado minutos antes de una tragedia se convirtió en una de las últimas imágenes de Maurício Marques Gomes, un mecánico de 32 años que murió tras caer desde una altura aproximada de 80 metros en la cascada Cachoeira da Fortuna, en Macaé, Brasil.

El hombre visitaba por primera vez este atractivo natural el lunes 12 de octubre y, al parecer, recorrió la zona solo. En una grabación compartida por WhatsApp, advirtió sobre el riesgo del lugar: «Si te caes de aquí, solo te espera la muerte».

Según medios locales, Maurício había comentado a sus allegados que dejaría su teléfono grabando mientras cruzaba una enorme roca. La preocupación comenzó cuando no regresó a casa esa noche, por lo que su familia alertó a las autoridades.

Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, cerca de las 3:00 p. m., en un pozo de agua junto a la cascada. En el sitio también hallaron su celular, una gorra y otras pertenencias.

Una de las hipótesis apunta a que pudo resbalar mientras cruzaba la roca, aunque las circunstancias de la caída continúan bajo investigación. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Macaé.