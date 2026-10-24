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Estas 10 enfermedades causaron 33 millones de muertes en un solo año

Las diez principales causas de muerte provocaron 33 millones de los 61 millones de fallecimientos registrados en 2023, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicadas el 2 de octubre de 2026.

Ocho de estas causas corresponden a enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes. Esta es la clasificación mundial:

  1. Cardiopatía isquémica.
  2. Accidente cerebrovascular.
  3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
  4. Infecciones de las vías respiratorias inferiores.
  5. Alzhéimer y otras demencias.
  6. Diabetes.
  7. Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón.
  8. Enfermedad cardíaca hipertensiva.
  9. Enfermedades renales.
  10. Enfermedades diarreicas.

Entre los cambios más relevantes, el alzhéimer y otras demencias subieron del puesto 19 en 2000 al quinto en 2023, con cerca de 2,1 millones de muertes. Por su parte, el covid-19 salió de las diez primeras causas y ocupó el puesto 14.

La OMS señaló que la esperanza de vida mundial llegó a 73,3 años, pero la esperanza de vida saludable fue de 62,8 años. El reto, advierte la organización, es lograr que las personas vivan más tiempo con buena salud.

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