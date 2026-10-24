Estas 10 enfermedades causaron 33 millones de muertes en un solo año

Ocho de estas causas corresponden a enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes. Esta es la clasificación mundial:
- Cardiopatía isquémica.
- Accidente cerebrovascular.
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Infecciones de las vías respiratorias inferiores.
- Alzhéimer y otras demencias.
- Diabetes.
- Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón.
- Enfermedad cardíaca hipertensiva.
- Enfermedades renales.
- Enfermedades diarreicas.
Entre los cambios más relevantes, el alzhéimer y otras demencias subieron del puesto 19 en 2000 al quinto en 2023, con cerca de 2,1 millones de muertes. Por su parte, el covid-19 salió de las diez primeras causas y ocupó el puesto 14.
La OMS señaló que la esperanza de vida mundial llegó a 73,3 años, pero la esperanza de vida saludable fue de 62,8 años. El reto, advierte la organización, es lograr que las personas vivan más tiempo con buena salud.
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