Gobierno pide apagar luces entre las 6:00 y las 9:00 de la noche

Actualmente, los embalses se encuentran en un nivel del 77,87 % de su capacidad. La meta de las autoridades es superar el 80 % para contar con mayores reservas de agua durante los meses de menos lluvias.
Entre las medidas anunciadas están la incorporación de 210 megavatios adicionales al sistema eléctrico, el fortalecimiento del suministro de gas y el respaldo a las plantas térmicas para garantizar la generación de energía.
Llamado al ahorro de energía
El Ministerio de Minas y Energía también invitó a los ciudadanos a adoptar hábitos de consumo responsable. Entre las recomendaciones está reducir el uso innecesario de electrodomésticos y apagar al menos una luz entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.
Estas acciones buscan preparar al país ante las condiciones climáticas previstas y promover un uso eficiente de los recursos energéticos.
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