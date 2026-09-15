Colombia tendrá un mes para aprender a ahorrar energía

Los hogares y demás usuarios del servicio de energía en Colombia tendrán un primer mes de adaptación al programa transitorio creado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para incentivar la reducción del consumo eléctrico.

Durante este periodo inicial, la medida tendrá un propósito principalmente pedagógico. Esto significa que quienes aumenten o reduzcan su consumo no recibirán, por ahora, sanciones ni incentivos económicos.

La explicación fue entregada por Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, durante una entrevista en La Luciérnaga de Caracol Radio. Según la dirigente, esta etapa permitirá que los usuarios entiendan cómo funcionará el mecanismo y conozcan con mayor precisión sus hábitos de consumo.

Gutiérrez destacó además la importancia de revisar detalladamente las facturas de energía, especialmente porque el valor final del recibo puede incluir cobros que no corresponden directamente al consumo de electricidad.

Dependiendo de la región, explicó, las facturas pueden incorporar conceptos adicionales como sobretasas de seguridad y alumbrado público.

La medida de la CREG se implementó ante un escenario de mayor demanda de electricidad y menor disponibilidad de generación hídrica, asociado a las condiciones provocadas por el fenómeno de El Niño.

Una vez concluya el primer mes pedagógico, comenzará a aplicarse el esquema previsto por la regulación para incentivar un uso más eficiente de la energía eléctrica.