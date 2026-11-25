Fuerzas Especiales tomaron el Éxito de Cartagena y rescataron a los rehenes

Después de varias horas de tensión, la noche de este martes terminó la toma de rehenes en el almacén Éxito del sector La Castellana, en Cartagena. Una operación de la Policía Nacional y las Fuerzas Especiales permitió rescatar a más de 20 personas que permanecían retenidas dentro del establecimiento.

El hecho comenzó en la mañana del 24 de noviembre, cuando cinco presuntos delincuentes habrían intentado robar un carro de valores. Tras la llegada de las autoridades, los señalados se refugiaron en el almacén y tomaron como rehenes a 30 personas, cifra confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella.

La intervención fue adelantada por uniformados del Comando de Operaciones Especiales (COPES) de la Policía y los llamados Lobos, integrantes del Grupo de Objetivos Tácticos de Alto Valor (GOTAV). Durante el operativo, más de 20 personas fueron puestas a salvo.

De acuerdo con información conocida tras la intervención, cuatro de los cinco presuntos responsables fueron capturados y uno murió durante el procedimiento. Las autoridades también conocieron que algunos de los señalados habrían tomado prendas de vestir del almacén para cambiar su apariencia e intentar mezclarse entre las personas retenidas, haciéndose pasar por deportistas. Sin embargo, los uniformados ya los tenían identificados.

El presidente De La Espriella estuvo presente durante el operativo y recibió personalmente a algunos de los ciudadanos rescatados. Con la intervención, la Fuerza Pública recuperó el control del establecimiento y puso fin a la emergencia que mantuvo en alerta a Cartagena.