Falla en circuitos eléctricos provocó apagón en cinco departamentos

Un apagón de gran magnitud afectó este martes a varios departamentos del sur de Colombia y dejó sin servicio eléctrico a numerosos municipios de Nariño, Cauca, Putumayo, Huila y Caquetá. Sin embargo, durante la noche comenzó el restablecimiento del suministro en algunas zonas.

Según informó Cedenar, la emergencia se originó por una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kV que conectan la subestación San Bernardino, en Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto.

En Nariño, entre los municipios afectados estuvieron Pasto, Ipiales, Tumaco, Potosí, Aldana, Carlosama, Guachucal y Cumbal. Reportes preliminares señalaron que cerca del 90 % de la población del departamento habría quedado sin electricidad.

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, confirmó que la falla también afectó el sur del Cauca, Putumayo, el sur del Huila y Caquetá. Además, indicó que estaban a la espera de un informe del Centro Nacional de Despacho para conocer el origen de la contingencia.

Aunque inicialmente surgieron versiones sobre un posible atentado terrorista, hasta el momento no se había confirmado que el apagón estuviera relacionado con una acción violenta. La falla ocurre días después del ataque del 15 de noviembre contra torres de energía en El Pital, Huila, que afectó la infraestructura eléctrica de la región.

Mientras avanzan las labores para normalizar el servicio, se espera que las autoridades y las empresas encargadas entreguen información oficial sobre las causas de la emergencia y el alcance de las afectaciones.