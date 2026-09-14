Fiscalía imputa tres delitos a Laura Sarabia por el caso Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes 14 de septiembre tres delitos a Laura Sarabia por su presunta responsabilidad en el procedimiento de polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien para ese momento trabajaba como niñera de su hijo.

Durante la audiencia, el ente acusador señaló a la exjefa de gabinete presidencial por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

Según la Fiscalía, Sarabia habría dado la orden directa al coronel Carlos Feria, entonces jefe de seguridad de la Presidencia, para que se realizara la prueba a Meza. La diligencia ocurrió después de que desapareciera una suma de dinero del apartamento de Sarabia y la empleada fuera señalada como posible responsable.

Meza fue trasladada a un edificio ubicado frente a la Casa de Nariño, donde permaneció durante varias horas mientras era sometida a preguntas para determinar si tenía alguna relación con el supuesto hurto.

La Fiscalía sostiene que Sarabia habría utilizado su posición y la estructura de seguridad presidencial para atender un asunto que, según la investigación, correspondía a una situación de carácter particular.

“La orden fue directa. Al direccionar al coronel Feria, abusó de su cargo…”, señaló la Fiscalía durante la audiencia.

Esta es la primera imputación contra Sarabia por estos hechos, aunque la investigación ya había avanzado contra varios policías que participaron en el procedimiento.

El caso del polígrafo también antecedió al escándalo por las interceptaciones telefónicas a Marelbys Meza, que posteriormente ampliaron las investigaciones sobre el uso de los organismos de seguridad durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Ahora, el proceso contra Sarabia continuará en los tribunales para determinar su eventual responsabilidad por los hechos investigados.