Estudiante llegó armado a un colegio de Medellín y terminó herido

Una situación de emergencia se registró este miércoles 9 de septiembre en la institución educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector La Sierra, comuna 8 de Medellín, luego de que un estudiante de 17 años ingresara al plantel portando un arma de fuego.

Según el reporte de la Policía, el adolescente habría ingresado al colegio por uno de los muros y, una vez dentro, se habría ocasionado una lesión en la cabeza con el arma que llevaba consigo.

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría llegado a la institución buscando a una profesora. Al no encontrarla, se habría producido el disparo.

El dinamizador del servicio de vigilancia le brindó los primeros auxilios y posteriormente el estudiante fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, donde recibió atención médica.

La Policía informó además que dos hombres habrían ingresado posteriormente al colegio, tomado el arma y abandonado el lugar. Gracias al sistema de cámaras de biovigilancia, las autoridades lograron identificarlos y trasladarlos a la estación de Policía Villa Hermosa.

El teniente coronel John Gómez, comandante de esta estación, señaló que los dos hombres están siendo investigados para establecer su participación en lo ocurrido.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer cómo ingresó el estudiante armado al plantel, por qué buscaba a la docente y qué ocurrió antes y después del disparo.