En entrevista con Blu Radio, aseguró que los captores consumieron distintas bebidas alcohólicas, entre ellas whisky y ron, que sacaban de una bodega del almacén. Incluso, según su relato, utilizaron a uno de los trabajadores para que les llevara las botellas. También contó que algunos rehenes fueron golpeados por uno de los hombres.
Puello agregó que los captores pusieron música de banda y corridos y que, minutos antes del ingreso de la fuerza pública, se cambiaron de ropa para intentar pasar desapercibidos entre las personas retenidas.
Tras el operativo, se conoció que 46 personas que fueron rescatadas. Entre ellas hay trabajadores de distintas áreas del establecimiento y clientes que se encontraban realizando sus compras cuando comenzó la toma.
De acuerdo con el balance conocido tras la intervención, cuatro de los presuntos captores fueron capturados y uno murió durante el procedimiento. El presidente Abelardo De La Espriella había informado que cerca de 30 personas permanecían retenidas.
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