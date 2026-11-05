En noviembre realizarán simulacro vial sin previo aviso

La Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, en coordinación con el Ministerio de Transporte y la ANLa Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, en coordinación con el Ministerio de Transporte y la ANI, anunció que durante noviembre realizará un simulacro no avisado en el corredor vial.I, anunció que durante noviembre realizará un simulacro no avisado en el corredor vial.

La actividad busca evaluar la capacidad de reacción ante posibles emergencias y fortalecer la coordinación entre los equipos internos y los organismos externos que atienden este tipo de situaciones.

La concesionaria recordó que, ante una emergencia real en la vía, los usuarios pueden comunicarse a las líneas de atención 311 441 5479 y #180.