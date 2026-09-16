El Valle pone su sello en la cosecha de medallas para Colombia en Santa Fe 2026

Los deportistas del Valle del Cauca siguen siendo protagonistas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una cosecha de 11 medallas entre las jornadas del lunes 14 y martes 15 de septiembre.

El departamento suma hasta el momento seis medallas en la jornada del lunes y cinco en la del martes, con destacadas actuaciones en disciplinas como patinaje de velocidad, patinaje artístico, natación, levantamiento de pesas, esgrima y BMX Freestyle.

En la jornada del martes, el Valle consiguió tres medallas de oro y dos de bronce. Los oros fueron para Luis Javier Mosquera, campeón en levantamiento de pesas en los 70 kilogramos; Karen Tatiana Mosquera, ganadora en los 61 kilogramos, y Brayan Carreño, quien se quedó con el título en la prueba masculina de danza del patinaje artístico.

Los bronces llegaron por cuenta de Hernando Roa, tercero en espada individual masculina de esgrima, y Lizsurley Villegas, quien ocupó el tercer lugar en BMX Freestyle Park femenino.

Estas cinco preseas se sumaron a las seis obtenidas el lunes, jornada en la que Kollin Andrea Castro fue una de las grandes figuras al conquistar dos oros en patinaje de velocidad. La vallecaucana ganó los 200 metros meta contra meta y los 1.000 metros sprint.

También destacaron Jhon Edwar Tascón, con oro en los 1.000 metros sprint y plata en los 200 metros meta contra meta; Sebastián Camacho, bronce en los 400 metros combinado de natación, y Juan Manuel Morales, bronce en los 200 metros libre.

Colombia llegó a 50 medallas

El buen rendimiento de los vallecaucanos hace parte de una jornada histórica para Colombia. La delegación nacional consiguió el martes 22 medallas, 11 de ellas de oro, además de siete platas y cuatro bronces.

Con este resultado, Colombia alcanzó 50 medallas en los Juegos Suramericanos, distribuidas en 21 oros, 16 platas y 13 bronces, y se mantiene en el tercer lugar del medallero general, detrás de Brasil y Argentina.

El Valle del Cauca, con sus representantes en diferentes disciplinas, continúa aportando una parte importante de las preseas conseguidas por la delegación colombiana en Santa Fe 2026.