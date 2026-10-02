Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

El terremoto le arrebató a su familia: hoy recibe las llaves de su casa

El terremoto del pasado 10 de agosto cambió para siempre la vida de Luis Hernando Polindara, conocido como don Luis, quien perdió a su esposa y a su hijo de 12 años durante la emergencia. Ahora, en medio de su proceso de recuperación, recibió las llaves de una nueva vivienda en Cali.

Al recordar lo ocurrido, don Luis contó que una viga cayó sobre su esposa durante el sismo. “Lastimosamente, sí fue muy difícil porque a mi esposa le cayó una viga encima”, recordó.

La entrega de la casa estuvo acompañada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien señaló que ninguna vivienda puede compensar la pérdida de un ser querido, pero destacó que representa una nueva oportunidad para las familias afectadas.

Don Luis también aprovechó el momento para pedir que otras familias reciban el mismo apoyo.

“Si esta oportunidad la estoy teniendo yo, ojalá Dios quiera que haya una oportunidad para las otras familias que también están viviendo esta misma situación”.

Finalmente, Eder le entregó las llaves de su nuevo hogar y le dijo: “Aquí tiene, hermano. Que Dios lo bendiga”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.