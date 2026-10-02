El terremoto le arrebató a su familia: hoy recibe las llaves de su casa

Al recordar lo ocurrido, don Luis contó que una viga cayó sobre su esposa durante el sismo. “Lastimosamente, sí fue muy difícil porque a mi esposa le cayó una viga encima”, recordó.
La entrega de la casa estuvo acompañada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien señaló que ninguna vivienda puede compensar la pérdida de un ser querido, pero destacó que representa una nueva oportunidad para las familias afectadas.
Don Luis también aprovechó el momento para pedir que otras familias reciban el mismo apoyo.
“Si esta oportunidad la estoy teniendo yo, ojalá Dios quiera que haya una oportunidad para las otras familias que también están viviendo esta misma situación”.
Finalmente, Eder le entregó las llaves de su nuevo hogar y le dijo: “Aquí tiene, hermano. Que Dios lo bendiga”.
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