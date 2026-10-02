El terremoto le arrebató a su familia: hoy recibe las llaves de su casa

El terremoto del pasado 10 de agosto cambió para siempre la vida de Luis Hernando Polindara, conocido como don Luis, quien perdió a su esposa y a su hijo de 12 años durante la emergencia. Ahora, en medio de su proceso de recuperación, recibió las llaves de una nueva vivienda en Cali.