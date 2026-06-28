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El Mundial entra en su fase definitiva: estos son los cruces de dieciseisavos de final

Quedaron definidos los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de finalizar la fase de grupos que dejó grandes sorpresas, entre ellas la eliminación de Uruguay y la clasificación de las 32 selecciones que continúan en carrera por el título.

La siguiente fase del campeonato comenzará este domingo con el duelo entre Canadá y Sudáfrica, mientras que durante la semana se disputarán los demás encuentros que definirán a los clasificados a los octavos de final.

La selección Colombia afrontará su compromiso el próximo viernes 3 de julio, cuando enfrente a Ghana a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana), en busca de un lugar entre los 16 mejores equipos del certamen.

Entre los partidos más atractivos de esta ronda también destacan Brasil vs. Japón, Alemania vs. Paraguay, Países Bajos vs. Marruecos, Francia vs. Suecia, México vs. Ecuador, Inglaterra vs. República Democrática del Congo, Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina, España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Argentina vs. Cabo Verde.

Estos son los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026:

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón – 12:00 m.
  • Alemania vs. Paraguay – 3:30 p. m.
  • Países Bajos vs. Marruecos – 8:00 p. m.

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega – 12:00 m.
  • Francia vs. Suecia – 4:00 p. m.
  • México vs. Ecuador – 8:00 p. m.

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 11:00 a. m.
  • Bélgica vs. Senegal – 3:00 p. m.
  • Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina – 7:00 p. m.

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria – 2:00 p. m.
  • Portugal vs. Croacia – 6:00 p. m.
  • Suiza vs. Argelia – 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

  • Australia vs. Egipto – 1:00 p. m.
  • Argentina vs. Cabo Verde – 5:00 p. m.
  • Colombia vs. Ghana – 8:30 p. m.

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