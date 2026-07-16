El hombre que impulsa la carrera de Gustavo Puerta tiene uno de los apellidos más poderosos de Colombia

Detrás del crecimiento deportivo de Gustavo Puerta, una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026, está Tomás Sarmiento, fundador de la agencia Top Athlete Management y nieto del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.