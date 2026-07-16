El hombre que impulsa la carrera de Gustavo Puerta tiene uno de los apellidos más poderosos de Colombia

Aunque pertenece a una de las familias más influyentes del sector financiero en Colombia, Tomás decidió alejarse del mundo de la banca para construir su propio camino en el deporte. Estudió Administración Deportiva en la Universidad de Miami y, tras regresar al país, trabajó en el Deportivo Cali antes de crear, en 2020, su propia agencia de representación de futbolistas.
Desde allí ha acompañado la carrera de Gustavo Puerta en momentos clave, especialmente cuando el mediocampista buscaba consolidarse en el fútbol europeo tras su paso por el Bayer Leverkusen. Junto con su equipo, liderado por el director deportivo Miguel Cardona, ha trabajado en la planificación deportiva, el desarrollo profesional y las decisiones que hoy tienen al vallecaucano como uno de los jugadores colombianos con mayor proyección internacional.
La agencia también representa a otros futbolistas destacados y tiene como objetivo impulsar el talento joven colombiano hacia las principales ligas del mundo.
En 2024, el nombre de Tomás Sarmiento también tomó relevancia cuando fue relacionado con una posible inversión en el Deportivo Cali. Aunque la negociación no prosperó, su trayectoria siguió creciendo en el fútbol, donde hoy busca consolidarse por sus resultados y no por el peso de su apellido.
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