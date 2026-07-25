El arquero sensación del Mundial 2026 llega a Colo Colo

El arquero Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, continuará su carrera en Colo Colo, uno de los clubes más importantes de Chile y del fútbol sudamericano.

El fichaje fue confirmado por el presidente del equipo, Aníbal Mosa, quien anunció que el guardameta viajará en los próximos días a Santiago para presentar los exámenes médicos y posteriormente ser presentado de manera oficial en el Estadio Monumental.

A sus 40 años, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como Vozinha, se ganó el reconocimiento internacional tras liderar la histórica participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo. Sus actuaciones fueron determinantes para que su selección superara la fase de grupos, destacándose especialmente el empate sin goles frente a España, partido en el que realizó siete atajadas decisivas.

El arquero también brilló en los empates frente a Uruguay y Arabia Saudita, y fue una de las figuras en la ajustada eliminación ante la Argentina de Lionel Messi, compromiso que se definió en tiempo suplementario.

La historia de Vozinha ha llamado la atención por su perseverancia. Antes de convertirse en futbolista profesional trabajó como recolector de basura y no logró firmar su primer contrato hasta los 26 años. Su más reciente equipo fue el GD Chaves, de la segunda división de Portugal.

Con su llegada, Colo Colo apuesta por la experiencia y el gran momento del arquero para reforzar su plantilla de cara a la Liga Chilena y los torneos internacionales.