Ecuador hizo historia: derrotó a Alemania y sigue vivo en el Mundial 2026

Ecuador protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Alemania en la última jornada del grupo E y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final como una de las mejores selecciones ubicadas en el tercer lugar.

El compromiso comenzó cuesta arriba para la Tricolor. Apenas al primer minuto, Leroy Sané adelantó al conjunto alemán en una jugada que generó polémica por una presunta falta previa de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite que no fue sancionada por la árbitra Tori Penso.

La respuesta ecuatoriana no tardó en llegar. Al minuto 9, Nilson Angulo igualó el marcador con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero Manuel Neuer.

En el segundo tiempo, Ecuador mantuvo la presión y encontró el premio al minuto 77, cuando Gonzalo Plata marcó el gol del triunfo que desató la celebración de toda la delegación sudamericana y selló el boleto a la siguiente ronda.

Con este resultado, Alemania terminó como líder del grupo E con seis puntos, seguida por Costa de Marfil, también con seis unidades, pero con desventaja en los criterios de desempate. Ecuador avanzó con cuatro puntos como una de las mejores terceras, mientras que Curazao quedó eliminada con solo una unidad.

La clasificación representa una reivindicación para el equipo dirigido por Sebastián Beccacece, que llegó al encuentro rodeado de críticas tras perder 1-0 frente a Costa de Marfil y empatar sin goles ante Curazao. Obligada a ganar para seguir con vida, la selección ecuatoriana respondió con una victoria histórica ante una de las potencias del fútbol mundial.