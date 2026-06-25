Ataque armado acabó con la vida de dos jóvenes en Calima El Darién

Las autoridades confirmaron que los dos jóvenes que fallecieron en la noche del martes en zona rural de Calima El Darién fueron víctimas de un ataque con arma de fuego y no de un accidente de tránsito, como se informó inicialmente.

Las víctimas fueron identificadas como Hamilton Escobar Blandón, de 19 años, y Andrés González, de 14, quienes se movilizaban en una motocicleta por la vía que comunica al municipio con el sector de Tableros, a la altura del sitio conocido como La Carolina.

De acuerdo con los informes de Medicina Legal, Hamilton recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar. Andrés fue trasladado al Hospital San Jorge, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas tras recibir un disparo en la región dorsolumbar.

La motocicleta en la que se desplazaban quedó en el sitio del ataque, por lo que, en principio, las autoridades descartan que el doble homicidio esté relacionado con un intento de hurto.

Hamilton Escobar residía en el sector de Llanitos, donde trabajaba junto a su madre. Por su parte, Andrés González había regresado hace apenas diez días de Italia, donde vivió cerca de dos años, para continuar sus estudios de bachillerato en Calima El Darién.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este doble homicidio que ha generado consternación entre los habitantes del municipio.