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Continúan las investigaciones por la muerte de una mujer hallada en un hostal

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Estefani Restrepo Restrepo, una mujer de entre 30 y 35 años que fue encontrada sin vida el pasado jueves al interior de una habitación del Hostal Las Orquídeas, ubicado en la zona céntrica de Guadalajara de Buga.

Como se informó en su momento, el hallazgo se produjo luego de que el personal del establecimiento alertara a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente de una de las habitaciones.

Durante la inspección judicial, funcionarios de Policía Judicial encontraron el cuerpo de la mujer sobre una cama, en posición fetal y en avanzado estado de descomposición. En la revisión inicial no se evidenciaron signos externos de violencia.

Según el administrador del hostal, la habitación había sido alquilada por una pareja desde hacía aproximadamente 15 días. Además, indicó que el hombre que acompañaba a la mujer abandonó el lugar un día antes del hallazgo y no regresó.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones con el fin de establecer todos los detalles del caso y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la mujer.

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