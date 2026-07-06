Continúan las investigaciones por la muerte de una mujer hallada en un hostal

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Estefani Restrepo Restrepo, una mujer de entre 30 y 35 años que fue encontrada sin vida el pasado jueves al interior de una habitación del Hostal Las Orquídeas, ubicado en la zona céntrica de Guadalajara de Buga.