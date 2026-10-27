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Concurso escolar busca evitar que la pólvora apague la alegría en fin de año

Con dibujos, canciones, videos y otras expresiones artísticas, estudiantes del Valle del Cauca podrán promover celebraciones seguras y prevenir accidentes por pólvora. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre.



La Gobernación del Valle abrió el Concurso Departamental de Creatividad ‘Si es pólvora, piénsalo 5 veces’, dirigido a alumnos de instituciones educativas oficiales de los 40 municipios del departamento. La participación es gratuita, individual o grupal.


El concurso cuenta con cuatro categorías, según el grado escolar: de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a octavo y de noveno a undécimo. Los trabajos deberán enfocarse en la prevención del uso de pólvora e incluir el lema de la campaña.


Se aceptan dibujos, afiches, historietas, canciones, pódcast, reels, dramatizaciones y videos de máximo dos minutos, entre otras propuestas. Los ganadores se anunciarán el 5 de noviembre de 2026.

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