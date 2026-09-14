“Colombia está al borde del abismo”: alerta De La Espriella

Durante su alocución presidencial de este 13 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella cuestionó el estado de las finanzas públicas que, según afirmó, recibió del gobierno de Gustavo Petro.

El mandatario aseguró que la administración anterior comprometió $10 billones en apenas una semana y dejó unas finanzas públicas “en un estado lamentable”. También afirmó que el presupuesto presentado previamente no reflejaba la verdadera magnitud de la deuda.

Según las cifras expuestas por De La Espriella, el 44 % del presupuesto nacional proviene de deuda, equivalente a unos $281 billones. “Dejaron a Colombia al lado del abismo”, manifestó.

El presidente también señaló que de cada $100 del presupuesto, $24 se destinan al pago de la deuda y solo $14 a inversión.

Frente a este panorama, anunció un paquete de medidas de austeridad que contempla un ahorro cercano a $17,4 billones, con recortes de $3 billones en compra de bienes y servicios y otros $2,5 billones en proyectos de inversión considerados no prioritarios.

De La Espriella aseguró que su Gobierno buscará impulsar el crecimiento económico mediante mayor inversión privada, generación de empleo, infraestructura y reducción de trámites, además de promover alianzas entre el sector público y privado.

La alocución, que comenzó a las 8:00 p. m., también incluyó un balance de su primer mes de Gobierno y abordó temas relacionados con seguridad y orden público.