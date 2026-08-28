Atentan contra exdirector de la cárcel de Tuluá

Un nuevo hecho de violencia se registró en las últimas horas en la vía que comunica a Tuluá con San Pedro, donde fue atacado el vehículo en el que se movilizaba el capitán Gonzalo Rivera, exdirector del Centro Carcelario y Penitenciario de Tuluá.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados habrían disparado contra el automotor en el que se desplazaba Rivera. La reacción de su esquema de seguridad, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), permitió responder ante el ataque y ponerlo a salvo.

Según lo conocido hasta el momento, el capitán Rivera no resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades ya adelantan las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrió el atentado, determinar quiénes estarían detrás de la acción armada y establecer los motivos del ataque.