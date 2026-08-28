Atentan contra exdirector de la cárcel de Tuluá

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados habrían disparado contra el automotor en el que se desplazaba Rivera. La reacción de su esquema de seguridad, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), permitió responder ante el ataque y ponerlo a salvo.
Según lo conocido hasta el momento, el capitán Rivera no resultó herido y se encuentra fuera de peligro.
Las autoridades ya adelantan las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrió el atentado, determinar quiénes estarían detrás de la acción armada y establecer los motivos del ataque.
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