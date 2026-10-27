Ataque con explosivos en Cúcuta deja cuatro policías heridos

La detonación habría sido provocada por una carga explosiva abandonada a pocos metros de la instalación policial, en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander.
Habitantes del sector manifestaron su preocupación por la fuerza de la explosión y la situación de seguridad que enfrenta esta zona de Norte de Santander, afectada por la presencia de grupos armados ilegales.
Por ahora, la información sobre el ataque es preliminar y se espera que las autoridades entreguen detalles sobre las circunstancias del hecho, el estado de salud de los uniformados y los responsables.
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