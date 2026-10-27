Ataque con explosivos en Cúcuta deja cuatro policías heridos

Una explosión en zona fronteriza con Venezuela encendió las alertas en Cúcuta durante la mañana de este martes 27 de octubre. El hecho se registró cerca del CAI Escobal, donde, según los primeros reportes, al menos cuatro policías resultaron heridos.

La detonación habría sido provocada por una carga explosiva abandonada a pocos metros de la instalación policial, en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación por la fuerza de la explosión y la situación de seguridad que enfrenta esta zona de Norte de Santander, afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

Por ahora, la información sobre el ataque es preliminar y se espera que las autoridades entreguen detalles sobre las circunstancias del hecho, el estado de salud de los uniformados y los responsables.