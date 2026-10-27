Ataque con arma de fuego cobró la vida de un joven de 18 años en Buga

La víctima fue identificada como John Sebastián Díaz Henao, quien resultó herido en hechos ocurridos hacia las 9:10 p. m., cuando se reportaron varias detonaciones en el bloque 13 del sector. Tras la llegada de las autoridades, el joven fue trasladado al Hospital San José de Buga, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con la información preliminar, Díaz Henao registraba anotaciones judiciales relacionadas con presunto tráfico de estupefacientes en los años 2022, 2024 y 2025.
Las circunstancias del ataque y los móviles del homicidio continúan bajo investigación.
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