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Ataque con arma de fuego cobró la vida de un joven de 18 años en Buga

Un joven de 18 años perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego en el sector Samanes de Uninorte, en Guadalajara de Buga, durante la noche del lunes 26 de octubre.

La víctima fue identificada como John Sebastián Díaz Henao, quien resultó herido en hechos ocurridos hacia las 9:10 p. m., cuando se reportaron varias detonaciones en el bloque 13 del sector. Tras la llegada de las autoridades, el joven fue trasladado al Hospital San José de Buga, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información preliminar, Díaz Henao registraba anotaciones judiciales relacionadas con presunto tráfico de estupefacientes en los años 2022, 2024 y 2025.

Las circunstancias del ataque y los móviles del homicidio continúan bajo investigación.

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